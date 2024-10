ଅଯୋଧ୍ୟା: ୫୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ରାମନଗରୀର ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁରାମ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳିରେ ନବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଏକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Laser and light show underway at Saryu Ghat in Ayodhya. With the Ghat lit up with diyas and colourful lights, Ram Leela is being narrated through a sound-light show.#Diwali2024 #Deepotsav pic.twitter.com/8TmYoQCbx7 — ANI (@ANI) October 30, 2024

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ସରଯୂ ନଦୀର ୫୫ ଘାଟରେ ଲେଜର ସୋ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଘାଟ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ରାମଲୀଳା ସାଉଣ୍ଡ-ଲାଇଟ୍ ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Lakhs of diyas illuminated along the banks of the Saryu River in Ayodhya as part of the grand #Deepotsav celebration here. #Diwali2024 pic.twitter.com/P29BPld9KO — ANI (@ANI) October 30, 2024

ଇକବାଲ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ । ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗଦେଇ ସରଯୂରେ ଆରତି କରିଛନ୍ତି।

VIDEO | Deepotsav 2024: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath (@myogiadityanath) performs aarti on the banks of Saryu River in Ayodhya. (n/2)#Diwali2024 #Deepotsav2024



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/AWELtNPetu — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2024

