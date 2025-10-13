ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜେଲରେ ଥିବା କର୍ମୀ ଶର୍ଜିଲ ଇମାମ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଇମାମ ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ଜେଲରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏଏ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଆବେଦନରେ ଇମାମ ବାହାଦୁରଗଞ୍ଜ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନିଜ ଆବେଦନରେ ସେ ଇମାମ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି, କହିଛି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାର ଅଧିକାର ଅଛି।

ଶର୍ଜିଲ ଦିଲ୍ଲୀର କରକର୍ଡୁମା କୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ସେ ୨୦୨୦ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ୧୪ ଦିନ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଅନ୍ଯ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଉମର ଖାଲିଦ, ତାହିର ହୁସେନ, ଖାଲିଦ ସୈଫି, ଇସରତ ଜାହାଁ, ମିରାନ ହାଇଦର, ସଦାବ ଅହମ୍ମଦ ଇତ୍ୟାଦି । 

 ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଭୋଟ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ହେବ।