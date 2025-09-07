ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର ଦିବଂଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଭିକେ ଶଶିକଳା ପୁଣି ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ଏଫଆଇଆରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଶଶିକଳା ୨୦୧୬ରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ସମୟରେ ଏକ ଚିନି କାରଖାନା କିଣିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନୋଟର ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ଏବଂ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି।
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିବିଆଇ ପଦ୍ମାଦେବୀ ସୁଗାର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ପିଏସଏଲ) ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନି ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆଇଓବି) ସହିତ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଏହି କମ୍ପାନିର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠକେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସିବିଆଇ ଏଫଆଇଆରରେ ଶଶିକଳାଙ୍କ ନାମ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତର ମୋଡ଼ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସିବିଆଇ ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ପଦ୍ମାଦେବୀ ସୁଗାର୍ସ ଲିମିଟେଡର ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଚିନିକଳ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ, ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମିଲକୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ଜବତ କରିଥିଲା। ଶଶିକଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ୨୦୧୭ରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଏକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ପାଇଥିଲେ ଯାହା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପରଦା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାରବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପଟେଲ ଗ୍ରୁପର ଏହି ଚିନି କଳକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ସମୟରେ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପିଏସଏଲର ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ହିତେଶ ଶିବଗନ୍ ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଶପଥପତ୍ର। ପଟେଲ ତାଙ୍କ ଶପଥପତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ କାଞ୍ଚିପୁରମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିନି କାରଖାନାର ବିକ୍ରୟ ବଦଳରେ ସେ ମୋଟ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କାରବାର ହୋଇଥିଲା।
