ମୁମ୍ବାଇ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ରାତିରେ ସାତାରାର ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଏକ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳ ବଦାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଥର ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବନ୍କର୍ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିଠି
ପୁଲିସ କ’ଣ କହିଲା
ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତାରା ପୁଲିସ ବଦାନେ ଏବଂ ବନ୍କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏକ ଚିଠି ମିଳିଥିଲା। ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଚାରି ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠିରେ ଜଣେ ସାଂସଦ (ଏମ୍ ପି) ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ (ପିଏ)ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ସାଂସଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଚିବଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହା କ’ଣ ପ୍ରେମ ମାମଲା?
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବନ୍କରଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଡାକ୍ତର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏନଡିଟିଭି ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାତୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବି.ଟେକ୍ ସ୍ନାତକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କରନ୍ତି। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି।
ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାପା କ’ଣ କହିଲେ
ଏବେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାପା କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ନ ଘଟେ, ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ।" ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଦ୍ୱାରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛି।
