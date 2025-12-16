Saudi Arabia : ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ସାଉଦି ଆରବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଛି । ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି ୧୫ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସୋମବାର ମକ୍କାରେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ତିନିଜଣକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ୩୩୮କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ୩୪୦ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ସାଉଦି ବିଶ୍ବର ନଂ୧ ଦେଶ ନୁହେଁ । ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ। ଚୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ । ୨ୟ ସ୍ଥାନରେ ଇରାନ ରହିଛି । ଇରାନରେ ଗତ ବର୍ଷ ୯୭୨ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୨ଟି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ "ସର୍ବାଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ, ଆତଙ୍କବାଦ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାପକ ଆଇନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା।
ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଅପରାଧ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସନନ୍ଦର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଯାହାର ସାଉଦି ଆରବ ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ପରେ, ସାଉଦି ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ୟୁକେ-ଭିତ୍ତିକ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଆଲକ୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଅତି କମରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଅପରାଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ।