ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିହାରରେ ଏସଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସୂଚନା ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଉଚିତ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଓକିଲ ରାକେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର ନାଗରିକତା ନୁହେଁ, ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋପାଳ ଶଙ୍କରନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଜଷ୍ଟିସ୍ କାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ?
ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ପାସପୋର୍ଟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆବେଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ( ନିର୍ବାଚନ କମିସନ) କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ।