ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର) ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ହଟାଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ । ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତେବେ ଆମେ ଏହା କରିବୁ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ମୃତ କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିବାଦ ଅଛି। କୋର୍ଟ କମିସନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମୃତ ଭାବରେ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଡିଲିଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଡିଲିଟ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ ।