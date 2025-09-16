ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଖଜୁରାହୋର ଜାଭରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ "ପ୍ରଚାର ସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଆବେଦନ ରାକେଶ ଦଲାଲ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଭରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାତ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଖଜୁରାହୋର ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସଂକଳନର ଏକ ଅଂଶ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି ଆର ଗଭାଇ ଏବଂ ବିଚାରପତି କେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା କେବଳ "ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି"। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ତେବେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ପ୍ରତିମା ବିଷୟରେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ।" ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିମାର ମସ୍ତକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମରାମତି କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।