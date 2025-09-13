ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ, ୨୦୨୫ର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା କେତେକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବିଆର ଗବଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆଇନର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ କି ନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ।
ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତିନି ଦିନର ବିତର୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେ ୨୨ରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହି ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୨୩ ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ୱାକଫ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଇନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅନୁଚିତ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ।