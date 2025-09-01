ତିଆନଜିନ୍: ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଶେହବାଜ୍, ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଗଲେ ମୋଦୀ-ପୁଟିନ୍। ‌ସୋମବାର ଚୀନ୍‌ରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏହି ମଜାଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଚୀନ୍‌ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍‌ ଫଟୋ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଅଟକି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତା କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଉଭୟ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ହସି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ପୁଟିନ୍ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଥା ହୋଇ ମଞ୍ଚ ଉପ‌ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ହସି ହସି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ତା‌ଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ନଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶେହବାଜ୍ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ଏକ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଶେହବାଜଙ୍କୁ ଚୀନରେ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ବ ମିଳିନଥିବା ଲୋକେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏଥର ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭାରତ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସିଆ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। 

pm modi | vladimir-putin | shehbaz-sharif 