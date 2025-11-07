ଭୋପାଳ : ଭାରତ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଶରେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛି । ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ମନେପକାଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ।
श्योपुर की तस्वीर है, मिड-डे मील रद्दी अखबार में परोसा जा रहा है— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) November 6, 2025
मिड-डे मील अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण टाइप कुछ हो गया है 2023 बीजेपी ने घोषणापत्र में इसमें पौष्टिक भोजन देने की बात कही थी, पौष्टिक तो दिख रहा है फिलहाल परोसा कैसे जाए ये तय हो जाता @GargiRawat@manishndtvpic.twitter.com/ecrHIeLgu5
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିଓପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୟପୁର ବ୍ଲକ ହୁଲପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍କୁଲର ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ବିକାଶ ଦାବିକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖବରକାଗଜ ଓ ରଦ୍ଦି କାଗଜରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ (Mid-Day Meal) ଖାଉଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ସେମାନେ ବସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି । ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ ଅଛି, ନାଁ ତଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢାଇବାକୁ କହି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ ପୋଷଣ ସ୍କିମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶିଓପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅର୍ପିତ ବର୍ମା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଏନଜିଓକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
