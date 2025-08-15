ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ହାଇ-ଟେକ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଫେସିଆଲ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ (ଏଏନ୍ପିଆର୍) କ୍ୟାମେରା, ଅଣ୍ଡର ଭେଇକିଲ ସ୍କାନିଂ ଓ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ସିସିଟିଭି ମନିଟରିଂ, ଡ୍ରୋନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ସହ ବିସ୍ଫୋରକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ନିଷିଦ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ କୋଠାରେ ସ୍ନାଇପର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ଆରପିଏଫ୍) ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯଶବନ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ଲଗେଜ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡଗ୍ ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେପରି ନାଗରିକ ଓ ଅତିଥିମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏବଂ ‘ମୋ ଭାରତ’ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖ ଜ୍ଞାନପଥରେ ‘ନୟା ଭାରତ’ ଲୋଗୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଥଲେଟ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କୃଷକ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ପାଖାପାଖି ୫,୦୦୦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, କନ୍ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, କର୍ତବ୍ୟ ପଥ, ବିଜୟ ଚୌକ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଇଭିନିଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ।