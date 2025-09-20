ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋର୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଜୀବୀ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଭାରତର ଏକତା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଆଇନଜୀବୀ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋର୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ, "ଆମେ ଏବେ ବିଜେପି, ଆରଏସଏସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛୁ" ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଭାରତର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ତଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ, ୨୦୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଇନଜୀବୀ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ବିବୃତି ଜାଣିଶୁଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ "ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦେଶରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଆବେଦନ ଆଲୋକ ବର୍ମାଙ୍କ ଏମପି-ଏମଏଲଏ କୋର୍ଟରେ ଦାଏର କରାଯାଇଛି।