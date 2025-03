ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ କ୍ରିପ୍ଟୋର ଚାହିଦା ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିପ୍ଟୋର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ କମ୍ପାନିର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଟକଏନ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ କିଣିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆଇଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର କିଡ୍‌ନି ବିକ୍ରି କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ମଜା ଏବଂ ମିମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ବିଟକଏନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କିଡ୍‌ନି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ବିଟକଏନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।

ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଟକଏନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳ ୮ଟାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏହା ୧୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବେ, ଗୋଟିଏ ବିଟକଏନର ମୂଲ୍ୟ ୮୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଗତ ୫ଦିନରେ ବିଟକଏନ୍ ପ୍ରାୟ ୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଟକଏନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର କାରଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ନୀତିକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି।

Sell a kidney if you must, but keep the Bitcoin.