ହରିଆଣା: ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରୋହତକର ପୁଲିସ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିର୍ଜାନିୟାଙ୍କ ନାମ ଉଠିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିର୍ଜାନିୟାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁରିନ୍ଦର ସିଂହ ଭୋରିଆଙ୍କୁ ରୋହତକର ଏସପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମନୀତ ପୁରନ କୁମାର, ହରିୟାଣା ଡିଜିପି ଶତ୍ରୁଜିତ କପୁର, ରୋହତକ ଏସଏସପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟରେ ନାମ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ନୁହେଁ; ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ୧୩ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ହରିଆଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସାଇନି ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇନି ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୋଷୀ ଯେତେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।"