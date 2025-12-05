ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଶାସକ ଦଳ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବାନନ୍ଦ ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେଜସ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ୟୁରୋପ ଚାଲିଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆରଜେଡି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ଅଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି।
କ’ଣ କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା?
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ନବଗଠିତ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିହାରର ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି, କୃଷି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିତର୍କ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ପ୍ରମାଣ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିହାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ: ବିଜେପି
ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିହାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ; ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ନାଟକରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଶିରୋନାମା ହାସଲ କରିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଗୃହରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ?
