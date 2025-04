ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି ଅନେକ ଘର । ତେବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହଠାତ ଆଣିଲା କାଳ । ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିଛି ଲଗାଣବର୍ଷା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି ।

ଆଜି ରାମବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ ଧସିବାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ୧୦ରୁ ଅଧିକ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ ପହଁଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି ।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Several buildings have been damaged due to a landslide following heavy rains and hailstorm in Ramban district pic.twitter.com/jx3MGycq4s