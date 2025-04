ମୁମ୍ବାଇ: ବର୍ଷା ପବନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଲା ମଣ୍ଡପ । ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାରୁ ୨୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ । ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା । ଜୋରଦାର ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ।

#WATCH | Jalna, Maharashtra | Several injured during the Shiv Mahapuran Katha organised in Vajarkheda village on the occasion of Maharudra Yagna. The injured are sent to Jalna District General Hospital. pic.twitter.com/I4tlHhUMJh

ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରପ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମଣ୍ଡପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜଲନା ଜିଲ୍ଲା ବଜ୍ରଖେଡା ଗାଁରେ ଶିବ ମହାପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ବେଳେ ଏହି ଝଡ ତୋଫାନ ଫଳରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ତେବେ ଗତ ୧୮ ତାରିଖୁ ଗାଁରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୫ ତାରିଖରେ ସରିବ ଆଉ ଆଜି ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ।

#WATCH | Jalna, Maharashtra | In-charge district surgeon, Dr Nitin Pawar says, "...The 'mandap' fell on the people. Till now, 16 people have come to the hospital. We don't know whether any more are coming or not. 16 people have gotten wounds on their heads. None of them is in a… pic.twitter.com/f9YmnZYstB