ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ହେଉଛି ପାଣି। ଉପସାଗରର ସମଗ୍ର ଜୀବନରେଖା ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆରବୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ବିଶ୍ଳେଷକ ଶାନାକା ଏନସଲେମ୍ ପେରେରା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ବିପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱର ଦଶଟି ବୃହତ୍ତମ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଆରବୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୬୦% ଡିସାଲିନେସନ୍ ପାଣି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ କୋଟି ଲୋକ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ପିଇ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। କୁଏତ ୯୦%, ଓମାନ ୮୬% ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ୭୦% ପାନୀୟ ଜଳ ଡିସାଲିନେସନ୍ରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କେତେ ସହଜରେ ଧ୍ବଂସ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ସମଗ୍ର ଉପସାଗରକୁ ଏକ ମାନବିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ, ଏକ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଫୁଜାଇରାହରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁ କୁଏତର ଦୋହା ୱେଷ୍ଟ ପାୱାର ଏବଂ ଜଳ ଡିସାଲିନେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିଲା। ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଢୋକେ ପାଣି ପାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସସ୍ତ ହେଉବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା।
ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ଖବର ରଖିଛି। ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ଫୁଜୈରାହ, କୁଏତ ସିଟି, ରିୟାଦ, ଆବୁ ଧାବି, ଦୋହା ଏବଂ ବାହାରିନରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ରିଫାଇନାରୀ, ସାମରିକ ଘାଟି, ଦୂତାବାସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ ପାଇ ନାହିଁ।
୧୯୯୧ ଉପସାଗର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଇରାକ କୁଏତର ଡିସାଲିନେସନ୍ ଇନଟେକ୍ ମେନିଫୋଲ୍ଡରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଛାଡିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ୭୫୦ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବାହାାରୁ ଆମଦାନି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଉପସାଗର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଡିସାଲିନେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆହୁରି ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଏବଂ ମଧୁର ଜଳର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଲଭ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନବିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇପାରେ।