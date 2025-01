ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ ୨୦୨୫ରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ମାଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରର ଝିଅ ମୋନାଲିସା ଭାଇରାଲ ଗର୍ଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମୋନାଲିସାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛି। ଖବର ଅଛି ଯେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋନାଲିସାଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଆରମ୍ଭରେ, ମୋନାଲିସା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।

This has to happen!

A girl who went viral as MonaLisa at Kumbh Mela is being harassed

