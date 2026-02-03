ମୁମ୍ବାଇ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଖବର ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାଦଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଲାଭରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଝଡ଼ ଭଳି ବଜାରର ଗତି
ବଜାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୨,୫୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ୭୦୦ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଖୋଲିବା ସହ ରେକର୍ଡ
ବଜାରର ପ୍ରାକ-ଉପସ୍ଥାପନ ଅଧିବେଶନରେ ବୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୪.୪୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩,୬୪୭.୮୯ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୮୫,୩୧୪.୩୫ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଟଙ୍କାର ବଳ ବଢ଼ିଲା
ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ତଥା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଏହା ୧ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଏକ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ୯୦.୪୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଟଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୃଦ୍ଧି ଆମଦାନିକୁ ଶସ୍ତା କରିବ ଓ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ।