ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରପିଜି ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା ଶାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରି ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ-୨୦୨୪ ପାଇଁ ଟିକସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଭର ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟରେ ଶାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ନିବେଶକ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଦେଶରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ‌ସେ ଏହି ସୋ’କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସୋ’ର ବିଚାରପତି ସହିଥିବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଅନେକ କମ୍ପାନିର ହୋଇଥିବା ବଡ଼ କ୍ଷତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିନୀତା ସିଂହଙ୍କ ସୁଗାର କସମେଟିକ୍ସ ୬୮କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବେଳେ ଅମନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ୫୪କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି , ଅନୁପମ ମିତ୍ତଲ ଶାଦି ଡଟ୍ କମ୍ ୧୮କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଏବଂ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଆକୋ ଜେନେରାଲ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସର ହୋଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନି ୪୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି।

I still love watching #SharkTankIndia.

But it seems some of our sharks are still navigating choppy waters🦈. There’s more ‘bleeding’ in the tank than I thought! pic.twitter.com/NqkAEJ4f3u