ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ସାକ୍ଷାତ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ନୀରବତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଗଠନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନିର୍ବାଚନୀ ଚାପ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନର ଏକ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଥରୁରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ''ପାୱାର ମିଟିଂ''କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଶଶି ଥରୁର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ବୈଠକରୁ ଦୂରରେ ରହି। ଆଉ କେତେବେଳେ କେରଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ପାଇଁ। ତାଥାପି ଥରୁରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଥରୁରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ, ଏହି ବୈଠକକୁ କେବଳ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରାହୁଲଙ୍କ ଅଫିସରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା?
ଆଜି ଶଶି ଥରୁର ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସଂସଦକୁ ଯାଉଛି।" କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା କ''ଣ ନୂଆ କଥା?" ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଥରୁର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଠକ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତିନି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ନୀରବତା ଏବେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
ତେବେ ଏହି ବୈଠକ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସଂସଦରେ ଏକ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଥରୁର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ସାଂସଦ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଏହି ବୈଠକ ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ପରି ମନେ ହେଉଛି।