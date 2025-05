ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଖବର । ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଖୋଦ୍ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ । ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଜ୍ୟୋତି ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ।

ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାପା ହରିଶ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଝିଅ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା । ଅଧା ସମୟରେ ସେ କୁହେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କହି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ । ଝିଅ ମତେ କେବେ କିଛି କୁହେନି କି ତାର କୌଣସି ବି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି । ସେ ଘରେ ଭିଡିଓ କରେ । ଏବେ ଯାହା ହେବ ହେବ... ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି... ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବାପା କହିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଜ୍ୟୋତି ଘରେ ମିଛ କହି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିଲେ ।

ସେପଟେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଡାଏରୀ । ଡାଏରୀ ଖୋଲିବ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଗୁମର ? ପାକିସ୍ତାନ ସହ କେବେଠୁ ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ? କାହା କାହା ସହ ମିଶନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପରେ ସେଠାର ଅନୁଭୂତି କଣ ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମତ କଣ ? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଲିପାରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଡାଏରୀ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ମନକଥା ସହ ନିଜର ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ।

#WATCH | Hisar, Haryana: Jyoti Malhotra, a resident of Haryana's Hisar, has been arrested for allegedly sharing sensitive information and being in continuous contact with a Pakistani citizen.



Her father, Harish Malhotra, says, " I didn't know, she had told me that she was going… pic.twitter.com/OHuzg33P1S