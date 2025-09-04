ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିପି ହରିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି)ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଧାୟକ ମହିଳା ଏସପିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦାଭାନାଗେରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ପରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଦାଭାନାଗେରେ ସହରରେ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିପି ହରିଶ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଉମା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସପି ମୋତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଫାଟକ ପାଖରେ ଶାମାନୁର ପରିବାରର(କଂଗ୍ରେସ ନେତା) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପୋମେରାନିଆନ୍ କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଦାଭାନାଗେରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାମାନୁର ପରିବାରର ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶାମାନୁର ଶିବଶଙ୍କରାପ୍ପା ଜଣେ ବିଧାୟକ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏସଏସ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରରେ ଖଣି, ଭୂବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପ୍ରଭା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜଣେ ସାଂସଦ। ମହିଳା ଏସପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ଯେବେ ଜଣେ ରାଜନେତା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ବିଜେପି ଏମଏଲସି ଏନ ରବିକୁମାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶାଲିନୀ ରଜନୀଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉପସ୍ଥାପନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଶାଲିନୀ ରଜନୀଶ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବା ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ରବିକୁମାର ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ଏମ୍ଏଲସି କହିଥିଲେ ଯେ, କାଲାବୁରାଗି ଡେପୁଟି କମିସନର ଫୌଜିଆ ତରାନୁମ ବୋଧ ହୁଏ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
karnataka | BJP