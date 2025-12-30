ଢ଼ାକା: ଆଜି ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଏନପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ Bangladesh Nationalist Party(ବିଏନପି) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଶେଖ୍ ହସିନା କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି।
ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା: ଶେଖ୍ ହସିନା
କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, "ବିଏନପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖାଯିବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତି। ମୁଁ ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ବିଏନପି ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।"
Sheikh Hasina expresses condolences on the passing of Begum Khaleda Zia
I extend my deepest condolences on the passing of BNP Chairperson and former Prime Minister Begum Khaleda Zia.
As the first woman Prime Minister of Bangladesh, and for her role in the struggle to… pic.twitter.com/gqvSEzzVlS
ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶର ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଖାଲିଦା ଜିଆ ଦୁଇଥର ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୧ ରୁ ୧୯୯୬ ଏବଂ ୨୦୦୧ ରୁ ୨୦୦୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ବିଏନପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନ ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଆରାଫାତ ରହମାନ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଖାଲିଦା ଜିଆ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାରି ମାସ ରହିବା ପରେ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
