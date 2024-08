ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗଷ୍ଟ ୫ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସେନା ଦେଶର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ ବିରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶେଖ ହସିନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଖ ହସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡି ଭାରତ ଚାଲିଆସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମଧ୍ୟରେ ୮ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିନି, ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ୮ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଦେଇଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିନି ଡିସେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୩ରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୪ବର୍ଷର ମେ’, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇପାରେ ।

I have Already predicted Sheikh Haseena will be in trouble in August 2024 ,

Is she flee her country !!!! https://t.co/WePWMaOOkP

— Prashanth Kini (@AstroPrashanth9) August 5, 2024