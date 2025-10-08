ସିମଲା: ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେତୁ ଲାହୁଲର ଦାର୍ଚାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାନ ଅଟକି ରହିଛି। ଲାହୁଲରୁ ମନାଲି ଆସୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆପସି ଏବଂ ସାର୍ଚୁରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାନ୍ସକରରୁ ମନାଲି ଆସୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଗେୟାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଜାରୁ ମନାଲି ଆସୁଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋସାରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତୁଷାରପାତ ଦୁଇରୁ ଆଠ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଙ୍ଗୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ପାଙ୍ଗୀରେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ତାରିଖରେ ଏବଂ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସଚ୍ଚାଜୋତ ରୁଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତିନିରୁ ୧୭.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରୋହତାଙ୍ଗ, ଶିଙ୍କୁଲା, ବାରାଲାଚା ଏବଂ ଚମ୍ବାର ପାଙ୍ଗୀରେ ଦୁଇ ଫୁଟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି।
ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ; ଏହା ଆଳୁ ଅମଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବିଳାସପୁରର ବାର୍ଥିନରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ମିମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୬.୧ ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ସାଧାରଣଠାରୁ ନଅ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁ ଲାହୁଲରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ ୫ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। କୀଲଙ୍ଗରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୦.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ କୁକୁମସେରିରେ ୦.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରନଗରରେ ୨୬.୯ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉନାରେ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଚମ୍ବାର ସାଲୁନିର କିଲୋଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ସାତଟି ମେଣ୍ଢା, ତିନୋଟି ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।