କୋପେନହେଗେନ: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶ ଭାବରେ ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେନମାର୍କ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ କୋପେନହେଗେନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶିବସେନା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ବିଶ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଧାରା ୩୭୦ ହଟାଇବା ପରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କହି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଏକ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସେଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ବରଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ସମୟ।

#WATCH | Copenhagen, Denmark | Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "...After Article 370's removal, Jammu and Kashmir saw peace. We also saw an election, an elected government coming to power. Omar Abdullah is the Chief Minister of Jammu and Kashmir. He is fighting for… pic.twitter.com/UXUAQ0IAwR