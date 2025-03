ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ବିଜେୱାଇଏମ)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟିକା ଶିବଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦପ୍ରସାଦ ଗୁରୁବାର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଦଳର ସଭାପତି ବି ୱାଇ ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସୋମନ୍ନା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ଅନେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଶିବଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ।

