ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଏଯାବତ ସମାଧାନ ହୋଇ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବାପା ଝିଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ଥିବା ଖବର ଆସିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ମୁମ୍ବାଇରେ ରବିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିକାଶ ୱାକର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବସଇରେ ରହୁଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୦୨୨ ମଇ ମାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାରା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବିକାଶ ୱାକର ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମହରୌଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଲିଭ-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଅଫତାବ୍ ଅମିନ୍ ପୁନାୱାଲା (୨୮) ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଫତାବ ମହରୌଲିରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ।

କାରଣ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତଦେହର ଅବଶେଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ । ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି।

