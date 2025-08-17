ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାସାର ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମହାକାଶ ମିସନର ପାଇଲଟ୍ ତଥା ମହାକାଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିବା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ''ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ'' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମନା ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଢୋଲ ବଜାଇ ଭାରତ ''ମାତା କି ଜୟ'' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ଗଗନଯାନ ମିସନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଆଉ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସ୍ଏସ୍) ମିସନ ପାଇଁ ଭାରତର ବ୍ୟାକଅପ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କରିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।
ଭାରତର ମହାକାଶ ଗର୍ବ ଭାରତୀୟ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଛି। କାରଣ ଭାରତ ମାତାର ପୁତ୍ର, ଗଗନ୍ୟାତ୍ର ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମାନ ସଫଳ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିସନ, ଗଗନୟାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।
ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସିଟି ମୋଣ୍ଟେସୋରି ସ୍କୁଲ (ସିଏମ୍ଏସ) ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୁଲ ଏକ ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରେଡ୍ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ସିଏମ୍ଏସ୍ ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ରିଷି ଖାନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶୁଭାଂଶୁ ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିସନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯାହା ଜୁନ୍ ୨୫ରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ବାହାରି ୨୬ ଜୁନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଜୁଲାଇ ୧୫ରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ପେଗି ହ୍ୱିଟସନ୍ (ଆମେରିକା), ସ୍ଲାଭୋଜ୍ ଉଜନାନସ୍କି-ୱିସନିୱସ୍କି (ପୋଲାଣ୍ଡ) ଏବଂ ଟିବୋର୍ କାପୁ (ହଙ୍ଗେରୀ)ଙ୍କ ସହିତ ୧୮ ଦିନ ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ରହିଥିଲେ।
