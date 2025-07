ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଫେରିବେ ଭାରତ ପୁଅ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଥିବା ଶୁଭାଂଶୁ ଏବେ ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସଏସ)ରୁ ଗତକାଲି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ସିଅମ-୪ ମିଶନ (ଏକ୍ସ-୪)ରେ ଯାଇଥିବା ଚାରି ଜଣିଆ ଦଳ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪:୫୦ (ଭାରତୀୟ ସମୟ)ରେ ଆଇଏସଏସକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ପେସଏକ୍ସର ଡ୍ରାଗନ୍ ମହାକାଶଯାନ 'ଗ୍ରେସ୍' ଏବେ ସାଢ଼େ ୨୨ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ୧୫ ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ନିଆ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବ ।

ଏହି ମିଶନ ଭାରତ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଥିଲା। କାରଣ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଏକ ମାନବ ମିଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶନର ନେତୃତ୍ୱ ଆମେରିକାର ଅଭିଜ୍ଞ ମହାକାଶଚାରୀ ଏବଂ ଆକ୍ସିଅମ କମାଣ୍ଡର ପେଗି ହ୍ୱିଟସନ ନେଇଥିଲେ।

Dragon and the @Axiom_Space Ax-4 crew are on track to reenter Earth’s atmosphere and splash down off the coast of San Diego at ~2:31 a.m. PT tomorrow.



Dragon will also announce its arrival with a brief sonic boom prior to splashing down in the Pacific Ocean pic.twitter.com/dS3KuHVWdH