ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସବୁ ମାଆ ଚାହାନ୍ତି ପୁଅ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ, ବଡ ମଣିଷ ହେଉ, ନିଜର ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦେଶର ନାଁ ରଖୁ । ସଫଳତା ତାର ଆକାଶ ଛୁଉଁ.. ହେଲେ ସେହି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପାମାଆ ପାଇଁ, ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣ, ପୁଅର ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ନୁହେଁ ମହାକାଶ ଛୁଏଁ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଏ ମାଆ । ଆଉ ସେ ଖୁସି ତାର ଲୁହ ହେଇ ଝରିଆସେ.. ଏଇ ଯେମିତି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡିଛି ଖୁସିର ଲୁହ ।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Mother of IAF Group Captain & astronaut Shubhanshu Shukla, Asha Shukla, gets emotional as she cheers for her son, who is part of the #AxiomMission4 pic.twitter.com/62Ki2J3hRU