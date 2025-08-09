ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଗତ ମାସରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବ୍ବଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧନଖଡ଼ଜୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ? ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତ ?
କପିଲ ସିବ୍ବଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ କହିହେବ କି? ସେ କେଉଁଠି? ସେ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ?' ଏହା ସହିତ, ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅମିତ ଶାହଜୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ! ସେ ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ଜଗଦୀପ ଧନଖର) ଥିଲେ। ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ!'
Vice President Jagdeep Dhankar— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 9, 2025
Can we be informed :
Where is he ?
Is he safe ?
Why is he incommunicado ?
Amit Shah ji should know !
He was our Vice President ; the country should be worried !
ଗତ ମାସରେ ଧନଖଡ଼ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ ସିବ୍ବଲ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମନେପକାଇବେ । ସେ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ ।