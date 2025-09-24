ମହୀଶୂର: ସୋମବାର ମହୀଶୂର ଦଶହରା ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତୁମେ କିଛି ସମୟ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ? ବସି ପଡ଼। ସେ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଠିଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଅଧ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ? ତା’ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ‘ନାଡା ହବ୍ବା’ (ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ) ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହୀଶୂର ଦଶହରା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୁକର୍ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଲେଖକ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଚାମୁଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ମହୀଶୂରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ମୁସ୍ତାକ ୧୧ ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ପସନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦଶହରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜାତିର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ବ। ଏହା ହେଉଛି ‘ନାଡା ହବ୍ବା’, ଲୋକଙ୍କ ପର୍ବ ବୋଲି ସିଦ୍ଦରମୈୟା କହିଛନ୍ତି। ମହୀଶୂର ଦଶହରା, ଯାହାକୁ ଶରତ ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ୧୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଏହାର ରାଜକୀୟ ମହାନତାର ଝଲକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।