ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକଦା ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ପୁଲିସ କିମ୍ବା ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଢାକାର ପାୱାର କରିଡରକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବେଆଇନ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ରବିହୀନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶର ଏକଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଶାସକ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରୁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହସିନା ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ଢାକା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ-ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସହର ଓ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବେ କୂଟନୈତିକ, ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାକ୍ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୀରବ ନେଟୱାର୍କିଂରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ୱାର୍କ ପରମିଟ୍, ରୋଜଗାର ଭିସା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବିନା ସେମାନେ ବେରୋଜଗାର, ରାଷ୍ଟ୍ରହୀନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ‘ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଭୂତ’ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯାଞ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କେତେକ ପରିବାର ଏକାଧିକ ଥର ଭାରତ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
‘ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିପାରିବୁ। ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ (ହସିନା)ଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଭୂତ ପରି ବଞ୍ଚୁଛୁ’ ବୋଲି ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସାଂସଦ କୁହନ୍ତି। ହସିନାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅପା (ହସିନା) କିଛି ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଳ ଚାହୁଛି ଯେ ଆମେ ଫେରିଆସି ଅପା ଫେରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଛି; ଯଦି ଆମେ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତେବେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ।
ବାଂଲାଦେଶରୁ ନିରବ ଗଣପଳାୟନ
ଏକଦା ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ପୁଲିସ କିମ୍ବା ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଢାକାର ପାୱାର କରିଡରକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକଦା ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ପୁଲିସ କିମ୍ବା ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଢାକାର ପାୱାର କରିଡରକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବେଆଇନ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ରବିହୀନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।