ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଭାରତର ଅଂଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତର ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୀମା ବଦଳିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୁନର୍ବାର ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିନ୍ଧି ହିନ୍ଦୁମାନେ, ବିଶେଷକରି ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପିଢିର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧକୁ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଡଭାନୀଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସିନ୍ଧ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସିନ୍ଧର ଅନେକ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ବାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସଭ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିନ୍ଧ ସର୍ବଦା ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ।
କିଏ ଜାଣେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସିନ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ଆମ ସିନ୍ଧର ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ନିଜର ରହିବେ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ମରକ୍କୋରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସିଂହ କହିଥିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ ଭାରତ ପିଓକେକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ କାରଣ ପିଓକେର ଲୋକମାନେ ଦଖଲକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଓକେ ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ଭାରତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ।