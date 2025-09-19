ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆଉନାହାନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆସାମୀ ଗାୟକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ଜୁବିନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ହେଲେ ଏପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆସାମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଯାହା ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସାମ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ସମବେଦନାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।