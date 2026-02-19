ମୁମ୍ବାଇ:ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଉପନାମ କିମ୍ବା ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିଶୁ ଉପରେ ପରିଚୟ ଲଦିବା ସମ୍ବିଧାନର ପରିପନ୍ଥୀ ହେବ। ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କର ବିଚାରପତି ବିଭା କାଙ୍କନୱାଡି ଓ ହିତେନ ଭେନେଗାଓଁକର ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଦର୍ଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାୟ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚାପରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପସନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଏବେ ଏକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ସମାଜରେ, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେତେବେଳେ ମା ପିଲାର ପାଳନ ପୋଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ବହନ କରିଥାନ୍ତି।
ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଓ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ମରାଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମାହାର ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ।
ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟିର ମାଆ ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଦର୍। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଭାବକ। ସେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏକ ସମାଧାନ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମା ଝିଅଟିର ସ୍ଥାୟୀ ହେପାଜତ ରଖିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଗତ ବର୍ଷ ଝିଅଟିର ନାମ ଓ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ, ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ମା''''ଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାଥମିକ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଙ୍କର ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। ଏଥିରେ ଏପରି ଏକ ପରିଚୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ଅନୁପସ୍ଥିତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ବାରା ସାମାଜିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
କୋର୍ଟ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ସାର୍ବଜନୀନ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପିଲା ସହିତ ରହିଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। କୋର୍ଟ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆସେ ବୋଲି ଧାରଣା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ମାନସିକତା ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡରେ ଝିଅର ନାମ ଓ ଜାତି ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
