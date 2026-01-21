ଷ୍ଟକହୋମ୍: ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ପାଖରେ ୧୮୦ ଟି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର, ମହାକାଶ ଏବଂ ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ବିପଦ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ୧୭୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି
ଷ୍ଟକହୋମ ଇଣ୍ଟନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଏସ୍ଆଇପିଆର୍ଆଇ)ର ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ରିପୋର୍ଟ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ୧୭୦ ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚୀନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚୀନର ଉପଗ୍ରହ କ୍ଷମତା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଏସ୍ଆଇପିଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଛୋଟ ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। କାର୍ନେଗି ଏଣ୍ଡାଉମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇପିଆର୍ଆଇ ଇୟରବୁକ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମୟସୀମା, ସୀମିତ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ହଟଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା ପରି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ପରମାଣୁକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ରୁଷ ପାଖରେ ୫୪୦୦ ଓ ଆମେରିକା ପାଖରେ ୫୨୦୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି।
ଏସ୍ଆଇପିଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦ର ମସିହାରେ ଆମେରିକା-ରୁଷ୍ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ନାମରେ ଏକ ପରମାଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷକୁ ୧୫୫୦ ନିୟୋଜିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୭୦୦ ନିୟୋଜିତ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପରମାଣୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଚ୍ୟୁତି କେବଳ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ୨୦୨୬ ଏସ୍ଆଇପିଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ନିକଟରେ ୨୯୦, ବ୍ରିଟେନ ପାଖରେ ୨୨୫, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ୯୦ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପାଖରେ ୫୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି।
