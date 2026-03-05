କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଟିଏମ୍ସିର ଭୋଟ୍ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲମାନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯଦିଓ ଶାସକ ଦଳ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗର୍ବ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏକୀକରଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି।
ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା, ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ମାଲଦା, ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁରରେ ରହିଛି। ଏହି ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭାଆସନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ ୬୪ଟି ଆସନ ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୧ ମସିହାରୁ ଟିଏମ୍ସି ଆଧିପତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ସମସ୍ତ ଛଅଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
କେବଳ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ମାଲଦାରେ ପ୍ରାୟ ୮.୩ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ ପ୍ରାୟ ୫.୯ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଯାଞ୍ଚରେ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ ପ୍ରାୟ ୫.୨ ଲକ୍ଷ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ କଟିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ କିଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଶାସନ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କିପରି ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ବୋଲି ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ୬୩.୬୬ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ୭.୬୬ କୋଟି ଥିବା ମତଦାତା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୭.୦୪ କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୬୦.୦୬ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।