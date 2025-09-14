କାଠମାଣ୍ଡୁ: ଗଡିଛି ଗାଡି, ଖୋଲିଛି ଦୋକାନ ବଜାର । କାଁ ଭାଁ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି ସବୁକିଛି । ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଗଢିଛି, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଗଡ଼ିଛି । ଅଫିସକୁ କର୍ମଚାରୀ ଫେରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲରକୁ ଗ୍ରାହକ ବି ଯାଇଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ପଥିକ, ଯାତ୍ରୀ, ବିକ୍ରେତା, ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳର ଚିତ୍ର ଯାହା ଥିଲା, କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପୂର୍ବରୁ ଜନଜୀବନ ଯେମିତି ଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦିଓ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଟାୟାର ପୋଡିବାର କଳା ଦାଗ ରହିଛି ଯାହା ହିଂସା ଦିନର କଥା ମନେପକାଇ ଦେଉଛି ମାତ୍ର ସେ ଦାଗ ଧିରେଧିରେ ଲିଭିବାକୁ ବସିଛି । ଭଉୟ ନେପାଳ ରାସ୍ତାରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ।
Nepal's former Chief Justice, Sushila Karki has taken over as the interim Prime Minister of the country. pic.twitter.com/YzDRyXXmjf
କାରଣ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ହାତରେ ନେପାଳର ଭାଗ୍ୟ ରହିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ସୁଶୀଳା ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜେନ୍ ଜେଡର ଗୋଷ୍ଠୀ । ଦେଶରୁ ବେରୋଜଗାର ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ନେପାଳରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସୀମାରେ ଲୋକେ ପୁଣିଥରେ ଯାତାୟତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରୁପିଡିହା ସୀମାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବା ସହ ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଲୋକେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଛଡାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗୋଟେ ପଟେ ନେପାଳ ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳ ଜେଲରୁ ଖସି ଆସିଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୀମାରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ।