ମିର୍ଜାପୁର: ବୁଧବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁରରେ ଏକ ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୧୬ ଓ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୀଡିତାମାନେ ଏକ ପୃଥକ୍ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଭୁଲ୍ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୩୦ ସମୟରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚୁନାର ଜଙ୍କସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହେତୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହାଓଡ଼ା-କାଲକା ନେତାଜୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହଠାତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆସିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ତାହା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୃତ ଶରୀରର ଅଂଶ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ (ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍) ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ (ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍)ର ଟିମ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ବୁଧବାର ସକାଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଘାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।