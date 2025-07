ତେବେ ଲଣ୍ଡନ ସାଉଥଏଣ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ବେଳେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ-ବିଚ୍ ବି୨୦୦ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ଏୟାର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡାଣ ଭରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଖସି ପଡିଛି । ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନୀଳ ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁ ଖେଳିଯିବା ସହ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

Tragedy In London: A Beech B200 Super King aircraft crashed shortly before 4pm during takeoff at just crashed at London Southend Airport, causing an enormous fireball! This is a developing story. There is no details yet on casualties or how many were aboard. pic.twitter.com/Dvpd5F5acG