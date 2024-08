ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ବିମାନ କମ୍ପାନିକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ​​।

ଶ୍ରେୟାଶଂ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର 'ଏକ୍ସ' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 'କ୍ୟୁଟ୍ ଚାର୍ଜ'(ସୁନ୍ଦର ଚାର୍ଜ) ଫି କ’ଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ।

ଶ୍ରେୟାଶଂ ସିଂ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଟିକେଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭଡା ବ୍ୟତୀତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ତାଙ୍କଠାରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 'ସୁନ୍ଦର ଚାର୍ଜ' ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ୬ଇ(IndiGo6E) ଏହି 'ସୁନ୍ଦର ଶୁଳ୍କ' କ’ଣ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିମାନ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ କି ଆପଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି କି?"

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 'ସୁନ୍ଦର ଚାର୍ଜ' ଅର୍ଥ ହେଉଛି 'ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉପକରଣ ଚାର୍ଜ'। ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ମେସିନ୍ ଯେପରିକି ଧାତୁ ଚିହ୍ନଟକାରୀ ମେସିନ୍, ଏସ୍କାଲେଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହି ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 'ୟୁଜର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି' ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚାର୍ଜ ନିଆଯାଇଥାଏ।

ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ୟୁଜର ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏମ୍.ଥାରେଜା ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଗୋ ମୋତେ ତିନି ଗୁଣା ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ! ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ସାଗର ଏମ୍ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର 'ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଳ୍କ' ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଦେବେ।

ଏହି ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିମାନ ସେବାଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ।

