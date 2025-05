ଜୟପୁର: ମା’ର ଅଳଙ୍କାର ଦିଅ, ନହେଲେ... ଏଭଳି କହି ଚିତା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପୁଅ। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟପୁଟଲି-ବେହରୋରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ମେ’ ୩ତାରିଖରେ ଲୀଲା କା ବସ କୀ ଧନୀ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଗୁରୁବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶବଦାହ ଚିତାରେ ଶୋଇଥିବା ଏବଂ ମୋତେ ମା’ର ଅଳଙ୍କାର ହସ୍ତାନ୍ତର କର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

