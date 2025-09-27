ଲେହ : ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସଂପର୍କରେ ଲଦାଖ ଡିଜିପି ଏସଡି ସିଂହ ଜାମୱାଲ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜାମୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ "ତଥାକଥିତ ପରିବେଶ କର୍ମୀ"ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜକ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେକ ବିଦେଶୀ (ନେପାଳି)ଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ସଂପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଓ୍ବାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଓ କେତେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ହଜାର ଲୋକ ସରକାରୀ କୋଠା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ପୁଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଡିଜିପି ଜାମୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ତଥାକଥିତ ପରିବେଶ କର୍ମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ବୟାନ ଦେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।"