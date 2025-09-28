ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଯୋଧପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଦାଖକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଏହା ଘଟିଛି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ୩୦ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ ପଛର କାରଣ ସଂପର୍କରେ କହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଲଦାଖର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲେହ ସହରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲଦାଖରେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସତ୍ତ୍ବେ ସେ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାଷଣ ଓ ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କରିଛି।
ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (ଏନ୍ଏସ୍ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଜେପି ଏହାର ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପରି ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯିବାକୁ ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ବାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ଲେହରେ ରହିବା ଉଚିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି।