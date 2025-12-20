ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରର ଏନଡିଏ ସରକାର ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମନରେଗା ବଦଳରେ 'ଭିବି-ଜି ରାମ ଜି' ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଚଳିତ ମନରେଗା ଆଇନକୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମନରେଗା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି କିଏ, କେତେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Police Flag March:ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୁଲିସର ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ
'ମନରେଗା ଆଇନ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା'
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି ଯେ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମନରେଗା ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଏକ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ବଞ୍ଚିତ, ଶୋଷିତ, ଗରିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି, ଗ୍ରାମ, ଘର ଏବଂ ପରିବାରରୁ ପ୍ରବାସ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତିର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Animals can't Jump: ଡେଇଁ ପାରୁନଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...